Avrupalı koca arayan Türk kızı neler yapabileceğini açıkladı

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Avrupalı koca arayan Türk kızı neler yapabileceğini açıkladı

Bir Türk kızı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Avrupa’dan talip aradığını belirtti. Kendisinin çok güzel olduğunu ve bu güzelliğinin Türkiye’de ziyan olmasını istemediğini ifade eden genç kız, “Bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle, fark etmez. Evlenmeye hazırım” dedi.

Avrupalı koca arayan Türk kızının tek şartı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer, Avrupa’dan eş arayan bir Türk kızı gündemde.

Videoda, güzelliğinin Türkiye’de heba olmasını istemediğini belirten genç kız, Avrupa’dan kendisine vatandaşlık verebilecek birini aradığını söyledi.

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"BANA VATANDAŞLIK VEREBİLECEK BİRİYLE, FARK ETMEZ"

Kriter olarak herhangi bir beklentisi olmadığını belirten genç kız, “Ben çok güzelim ve bu ülkeye daha fazla maruz kalırsam, güzelliğimi ne kadar koruyabilirim bilmiyorum. Bana vatandaşlık verebilecek biriyle, fark etmez. Evlenmeye hazırım. Sunabileceğim şeyler; güzel olmak, iyi bir dinleyici olmak. Varsa kedilerine de bakabilirim, çocuk da bakabilirim” dedi.

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Kısa sürede on binlerce izlenme alan videonun altına, “Yazık gerçekten”, “Pek de bir şey sunamamış”, “Buna kim güzel olduğunu söylemiş?”, “Filtresiz görseydik bir de gerçekten güzel misin?” gibi yorumlar yapıldı.

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