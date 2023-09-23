Avrupalının huzuru bozuldu yine Türkiye'yi işaret etti

Almanya’da son zamanlarda artan göç krizi Alman hükümeti için sorun olmaya devam ediyor. Göç krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Almanya içişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye'yle göç konularında gelecekte daha yakın işbirliği içinde olunması gerektiğine işaret etti.

“AB'NİN TÜRKİYE İLE YAPTIĞI ANLAŞMA YETERİNCE İYİ İŞLEMİYOR”

Faeser yaptığı açıklamada, ”Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç konusundaki mevcut anlaşmanın güncellenmesi önemli. İhtiyaç duyulan şey bu. Şu anda AB'nin Türkiye ile yaptığı anlaşma yeterince iyi işlemiyor” ifadelerini kaydetti.

Yasa dışı göçü engellemek için Polonya ve Çekya sınırlarında sabit sınır kontrolleri yapabileceklerine de işaret eden Faeser, "Bu tür ek kontroller, sınır bölgelerini gözetleyen görevlilerle uyum içinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Faeser, bu amaçla güvenlik güçlerinin, Polonya ve Çekya sınırlarındaki varlığının güçlendirildiğini vurgulayarak, yine de sabit sınır kontrolleri sağlanır sağlanmaz sığınmacıların gelmekten vazgeçeceklerinin düşünülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

AVRUPA TÜRKİYE’DEN GELEN KAÇAK SIĞINMACILARDAN RAHATSIZ OLUYOR

Avrupa ülkeleri, son zamanlarda Türkiye'ye kaçak yollarla girip ardından Avrupa'ya kaçak yollarla girmeye çalışan sığınmacılardan rahatsız olmaya devam ediyor. Türkiye ile AB arasında yapılan göç anlaşmasının iyileştirilmesini isteyen Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapılarındaki önlemleri artırmasını istiyor.