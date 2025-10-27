Tatil cenneti olarak bilinen Karadağ, vize engeli olmadığı için son dönemlerde Türk mafya gruplarıyla kaynıyor. Özellikle madencilik konusunda mafyaların ilgilendiği iddia edilmişti. Hatta bir ara suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker de Karadağ’a sığınmıştı.

Dün ise Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da, üç Türk vatandaşının 25 yaşındaki bir Karadağlıyı bıçaklamasının ardından protestolara neden oldu. Olaya tepki gösteren çok sayıda semt sakini bir araya gelerek Türkler aleyhine aşağılayıcı sloganlar attı.

Zabjelo semtinde bu gece olağanüstü hal ilan edildi. Podgorica sakini MJ (25) semtte dövülüp bıçaklandıktan sonra polis baskınlar gerçekleştirdi. Çok sayıda polis memuru ve müfettiş olay yerine geldi ve şehrin bu bölgesindeki birkaç yer kontrol edildi.

BİR GRUP TÜRK KUMARHANEYE SIĞINARAK BARİKAT KURMUŞ

Protestolar çığırından çıkarken bazı vatandaşların Türk karşıtı sloganlar atarak sokaklara döküldüğü, Türklere ait dükkanların ateşe verilmek istendiği, polis ekiplerinin bölgede “kuşatma hâli” ilan ettiği bildirildi. Ayrıca bir grup Türk, kumarhaneye girerek sığındı. Olaylarda 45 Türk gözaltına alındı.

KARADAĞ İLE VİZESİZ SEYEHAT KALKABİLİR

Duruma dair Karadağ Başbakanı Spajic, ise dün yaptığı açıklamada Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak kaldırılabileceğini söyledi. Spajic, “Yarın Acil prosedürle Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak kaldırılmasına ilişkin kararı açıklayacağız. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi işbirliği ve dostluk ruhu içinde, her iki tarafın çıkarlarına en uygun modeli bulmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ÜÇ TÜRK SALDIRGAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çok sayıda polis memuru ve müfettiş ise Türk vatandaşı olduğu iddia edilen üç saldırgan için arama çalışmalarını yapıyor.

ELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara'nın ülkedeki kaynaklardan edindiği bilgilere göre Elçilik, Türk vatandaşlarına tırmanan gerilimin ardından şu mesajı iletti:

"Dün akşam saatlerinde Podgoritsa’da meydana gelen bıçaklı yaralama olayı ertesinde bugün Zabjelo başta olmak üzere şehirde Türkler aleyhine bir hareketlenme yaşanmaktadır.

İkisi yaralama olayıyla alakalı olmak üzere toplam 47 Türk vatandaşının polis tarafından gözaltına alındığı haberlere yansımıştır.

Sosyal medya üzerinden Türk kimliğini hedef alan paylaşımlara devam edilmektedir.

Bu çerçevede, müteyakkız olunmasında, mümkün mertebe sokağa çıkılmaması, mecbur kalındığı takdirde kalabalık alanlardan kaçınılmasında fayda görülmektedir.

Herhangi bir olumsuzlukta Büyükelçiliğimizin ivedilikle bilgilendirilmesi müsterhamdır."