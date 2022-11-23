Farioli için flaş iddia: Avrupa'nın dev takımının başına geçiyor

İskoçya'nın en köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğü için Farioli'nin en güçlü aday olduğu ileri sürüldü.

İskoç basınının haberine göre teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Glasgow Rangers, yerine üç aday belirledi ve bunların içinde en önde geleni Farioli.

Glasgow Rangers'ta Rıdvan Yılmaz da forma giyiyor.

İtalyan Farioli teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlamış, daha sonra Alanyaspor'un başına geçmişti.