Avrupa'nın en büyük bankasından 'Fed' Faiz Tahmini

Avrupa’nın önde gelen bankalarından Barclays, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık yerine ocak ayında faiz artıracağı tahmininde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa'nın en büyük bankasından 'Fed' Faiz Tahmini

Banka, Fed’in aralık ayı yerine ocak ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı. Bu tahmin, ekim ayı istihdam verilerinin beklenenden daha yumuşak çıkması ve Fed yetkililerinin güvercin yorumlarına dayandırıldı.

Uzun Vadeli Faiz Patikası

Barclays ekonomistleri, yatırımcılara yönelik 3 Kasım tarihli notlarında, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) mevcut ekonomik koşullar altında ek sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini ve Eylül 2024’e kadar faiz indirimi olmaksızın piyasanın beklediğinden daha yüksek bir faiz oranı sürdürmek zorunda kalacağını belirtti. Ekonomistler, bu durumun piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini vurguladı.

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