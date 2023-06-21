Avrupa’nın en büyük emlak bankası Commerzbank altın tahminini açıkladı

Avrupa’nın en büyük emlak bankası Commerzbank, 2023 yılının ikinci yarısı için ons altın fiyatı tahminini 2050 dolardan 2000 dolara indirdi.

Avrupa’nın en büyük emlak bankası Commerzbank altın tahminini açıkladı

Commerzbank 2023 yılının ikinci yarısı için ons altın fiyatı tahminini 50 dolar indirdi. Banka, 2023 yılı sonu için fiyat beklentisini 2050 dolar/ons seviyesinden 2000 dolara çekti.

GÜMÜŞ DE DÜŞÜŞ POTASINDA
Ons gümüş fiyatı için ise beklentilerini de aşağı yönlü revize eden Commerzbank, üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu için 25 ve 27 dolar olan beklentilerini 24 ve 26 dolar/ons seviyesine düşürdü.

PLATİN FİYATLARINA REVİZE
Platin için üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu beklentilerini 50'şer dolar/ons indirerek 1100 ve 1050 dolar olarak belirleyen Commerzbank, 2024 sonunda gümüş fiyatının 30 dolar/ons ve platin fiyatının 1300 dolar/ons olacağını da öngördü.

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