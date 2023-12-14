Avrupa’nın en mutlu ülkesi belli oldu

AB istatistik kurumunun yaptığı araştırmaya göre Avusturya, 27 ülkenin yer aldığı listede en mutlu ülke oldu.

Avusturya, Eurostat'ın üye devletlerde yürütülen anketlere dayanan yıllık “yaşam kalitesi göstergeleri” yayınında 10 üzerinden genel olarak 7,9 puan aldı.

Polonya, Finlandiya ve Romanya 10 üzerinden 7,7 puan alarak verilerde ortak ikinci sırada yer alırken, ölçeğin en altında Bulgaristan genel toplamda 5,6 puan alarak listenin en düşük ülkesi oldu.

Eurostat, yayının "Avrupa vatandaşlarının öznel refahındaki eğilimleri yakalamayı" amaçladığını belirterek, "AB vatandaşlarının genel olarak hayatlarından oldukça memnun olduklarını ve 10 üzerinden ortalama 7,1 puan aldıklarını" belirtti.

Eğitim düzeyi, aile ve finansal istikrar gibi faktörlerin, ankete katılanların yalnızca servetten ziyade hayatlarından genel memnuniyetlerini etkilediği belirtildi.

Raporda, “Yakın geçmişte düşük gelir düzeyiyle anılan bazı ülkelerin (Romanya ve Polonya gibi) yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alması ilginçtir; bu da öznel refah ve yaşam arasındaki ilişkinin karmaşıklığını göstermektedir’’ denildi.

AB'nin en büyük ekonomilerinden üçü olan İtalya, İspanya ve Fransa, kıtanın ortalaması 7,1 civarında seyrettikleri görülürken, Almanya'nın 6,5 puanla Bulgaristan'ı geride bırakarak en mutsuz ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Çalışma, bir Alman'ın genel yaşam memnuniyetindeki düşüşün ardındaki nedeni göstermese de, ülke sakinlerinin ruh halindeki düşüşü yansıtan diğer anketlerle tutarlı görünüyor.

Köln'deki Rheingold Enstitüsü tarafından geçen hafta yayınlanan ayrı bir ankete göre ise, Almanların yalnızca yüzde 22'si kendilerini "iyimser" olarak değerlendirirken, yüzde 29'u "ılımlı" olarak görüyor.