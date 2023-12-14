Avrupa’nın en mutlu ülkesi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Avrupa’nın en mutlu ülkesi belli oldu
Eurostat, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında yaptığı araştırmada, kıtanın en mutlu ülkesini açıkladı. Listenin başında sürpriz bir ülke yer alırken, kıtanın en büyük ekonomileri gerilerde yer aldı.

AB istatistik kurumunun yaptığı araştırmaya göre Avusturya, 27 ülkenin yer aldığı listede en mutlu ülke oldu.

Avusturya, Eurostat'ın üye devletlerde yürütülen anketlere dayanan yıllık “yaşam kalitesi göstergeleri” yayınında 10 üzerinden genel olarak 7,9 puan aldı.

Polonya, Finlandiya ve Romanya 10 üzerinden 7,7 puan alarak verilerde ortak ikinci sırada yer alırken, ölçeğin en altında Bulgaristan genel toplamda 5,6 puan alarak listenin en düşük ülkesi oldu.

Eurostat, yayının "Avrupa vatandaşlarının öznel refahındaki eğilimleri yakalamayı" amaçladığını belirterek, "AB vatandaşlarının genel olarak hayatlarından oldukça memnun olduklarını ve 10 üzerinden ortalama 7,1 puan aldıklarını" belirtti.

Eğitim düzeyi, aile ve finansal istikrar gibi faktörlerin, ankete katılanların yalnızca servetten ziyade hayatlarından genel memnuniyetlerini etkilediği belirtildi.

Raporda, “Yakın geçmişte düşük gelir düzeyiyle anılan bazı ülkelerin (Romanya ve Polonya gibi) yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alması ilginçtir; bu da öznel refah ve yaşam arasındaki ilişkinin karmaşıklığını göstermektedir’’ denildi.

AB'nin en büyük ekonomilerinden üçü olan İtalya, İspanya ve Fransa, kıtanın ortalaması 7,1 civarında seyrettikleri görülürken, Almanya'nın 6,5 puanla Bulgaristan'ı geride bırakarak en mutsuz ülkelerden biri olduğu belirtildi.

Çalışma, bir Alman'ın genel yaşam memnuniyetindeki düşüşün ardındaki nedeni göstermese de, ülke sakinlerinin ruh halindeki düşüşü yansıtan diğer anketlerle tutarlı görünüyor.

Köln'deki Rheingold Enstitüsü tarafından geçen hafta yayınlanan ayrı bir ankete göre ise, Almanların yalnızca yüzde 22'si kendilerini "iyimser" olarak değerlendirirken, yüzde 29'u "ılımlı" olarak görüyor.

screenshot-3.png

Son Haberler
Mahalleliden tacizciye meydan dayağı. Genç kızın çığlıklarına koşanler tacizciyi dövdü Ekonomi
Mahalleliden tacizciye meydan dayağı. Genç kızın çığlıklarına koşanler tacizciyi dövdü
Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk Sağlık
Doğum kontrol hapını erkekler kullandı. Tıp tarihinde bir ilk
Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı Spor
Tadic'in evine çağırdığı tesisatçı birlikte çekildiği fotoğrafı WhatsApp durumunda paylaştı
Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için anlaştı Dünya
Japonya İngiltere ve İtalya ortak savaş uçağı geliştirmek için anlaştı
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı Gündem
Ailesini çekerken kendisine nişan almış katilini de fotoğrafladı. Ünlü siyasetçinin dünyaya son bakışı
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu Spor
İnanılmaz an! Mbappe Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Hakemler kaç lira kazanıyor? Dudak uçuklatan kazançları var Spor
Hakemler kaç lira kazanıyor? Dudak uçuklatan kazançları var