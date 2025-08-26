Avrupa’nın en yaşlı orangutanı uyutuldu

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi, tarihinin en hüzünlü günlerinden birini yaşıyor. 60 yılı aşkın ömrüyle Avrupa’daki en yaşlı Borneo orangutanı unvanına sahip olan dişi orangutan Sorya, salı günü sağlık sorunları nedeniyle uyutuldu. Hayvanat bahçesi yönetiminden yapılan açıklamada, orangutanın yaşam kalitesini yitirdiği ve ileri yaşa bağlı rahatsızlıklarının arttığı belirtildi.

AMSTERDAM’DAN VİYANA’YA UZANAN YOLCULUK

Hayta veda eden hayvanın 2009 yılında Hollanda’daki Amsterdam Artis Hayvanat Bahçesi’nden Avrupa’daki koruma ve üreme programı kapsamında Viyana’ya getirilmişti. O dönemde Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde yeni açılan ORANG.erie bölümüne yerleştirilen dişi orangutan, kısa sürede ziyaretçilerin ve bakıcıların gözdesi oldu. Uzun yaşamıyla Avrupa’daki orangutanların korunmasına dair projelerde de önemli bir örnek teşkil etti.

ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER İÇİN ZOR GÜN

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, “Onun ölümü grubumuz için büyük bir kayıptır. Fil yavrusunun doğumuyla sevinç yaşayan bir ekip varken, maymunlarla ilgilenen bakıcılarımız için bugün çok ağır bir gün” ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda da Sorya’nın ölümünün hayvanat bahçesi çalışanları üzerinde derin bir üzüntü yarattığı vurgulandı.

UZUN BİR ÖMRÜN ARDINDAN

Orangutanlar doğada ortalama 30 ila 40 yıl arasında yaşarken, koruma altında olan bireyler çok daha uzun süre hayatta kalabiliyor. 61 yaşına yaklaşan orangutan yalnızca Schönbrunn’un değil, Avrupa’daki tüm hayvanat bahçelerinin tarihine geçen bir yaşam sürdü. Uzmanlar, bu uzun ömrün, kendisine sunulan iyi bakım ve uygun yaşam koşullarının bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Schönbrunn Hayvanat Bahçesi, Sorya’nın ölümünün ardından ziyaretçilerin yoğun ilgisine rağmen, orangutanların yaşamına ve korunmasına yönelik projelerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.