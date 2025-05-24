Avrupa’nın göbeğinde Atatürk sürprizi! O ülke herkesi şaşırttı!

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Avrupa'daki caddenin ismi Atatürk oldu.

Malta'nın Marsa kasabasındaki bir caddeye Ulu Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. Konu ile ilgili 'Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir' açıklaması yapıldı.

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNE ATATÜRK SÜRPRİZİ

Malta'nın Marsa kasabasındaki bir caddeye, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi.

Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi. Caddenin girişine, üzerinde Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce dillerinde yazılı olduğu levha da asıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.