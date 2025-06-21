Avrupa’nın güvenli kripto borsasından, sıfır komisyonla 7/24 USD yatır/çek hizmeti

Kripto para borsaları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yürüttükleri faaliyetlere hız verdi. Bankadan kripto para platformuna 7/24 TL transferi özelliğinin yaygınlaşmasından sonra, Türkiye'de ilk kez doğrudan sıfır komisyonla 7/24 USD yatırma / çekme özelliği de devreye alındı. Avrupa’nın güvenli kripto para borsası WhiteBIT TR, Türkiye Finans müşterilerine 7/24 sıfır komisyonla USD yatırma / çekme imkanı sunmaya başladı.

Sıfır komisyonla 7/24 USD yatırma çekme imkanı sunuyor

Devreye alınan yeni yatırma / çekme özelliği sayesinde, Türkiye Finans'ta ABD doları (USD) hesabı bulunan kullanıcılar, hesaplarındaki USD'yi 7 gün 24 saat, 0 komisyonla WhiteBIT TR'ye yatırabilecek ve WhiteBIT TR'den Türkiye Finans USD hesaplarına dolar cinsinden çekim yapabilecek. WhiteBIT TR’nin Yatır / Çek ekranlarını kullanarak USD para birimini seçen kullanıcılar, talimatları takip ederek Türkiye Finans USD hesaplarındaki bakiyeyi WhiteBIT TR’ye anında transfer edebilecek. Kullanıcılar ayrıca, WhiteBIT TR’nin Kripto Dönüştürücü ekranıyla USD bakiyelerini diledikleri kripto para birimine dönüştürebilecek.

Kurumsal kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırıyor

WhiteBIT TR’nin bu özellikle anlaşmalı bankadan 7/24 USD transferi özelliği sunan ilk kripto para borsası olduğunu vurgulayan WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yetişkin, “Başlattığımız bu hizmet, tezgah üstü (OTC) ve arbitraj gibi gelişmiş özelliklerimizi kullanan kurumsal kullanıcılarımıza önemli bir avantaj sağlıyor. Kurumsal kullanıcılar, TL - USD/USDT dönüşümü için herhangi bir ödeme yapmadan, doğrudan USD bakiyelerini WhiteBIT TR cüzdanlarına transfer edebiliyor. Böylece banka dolar alış/satış farklarıyla uğraşmadan ve zaman kaybetmeden USD ile WhiteBIT TR’de işlem yapmaya başlayabiliyor. USD transferinde TL yatırma / çekme kuralları geçerli. Kullanıcıların kendilerine ait bir Türkiye Finans USD hesabından, transfer talimatlarına uygun bir şekilde yatırma / çekme işlemi yapmaları, bakiyenin 7/24 çok kısa sürede WhiteBIT TR hesaplarına yansımasını mümkün kılıyor” dedi.

“Her ay yenilik yaparak deneyimi ileri taşıyoruz”

İnovasyonun WhiteBIT TR'nin kurumsal kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Emre Yetişkin, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2024 sonunda Hızlı Gönder ve Salla Gönder gibi iki transfer özelliğini devreye aldık. VIP programımızı güncelleyerek avantajlı komisyonlardan ve diğer WhiteBIT TR ayrıcalıklarından yararlanmayı 4 kat daha kolay hale getirdik. Yakın zamanda 330'dan fazla dijital varlık ve 440'tan fazla işlem çiftiyle 6 ay gibi bir sürede 100 bini aşkın kullanıcıya ulaşan ve Trabzonspor'un resmi sponsorlu olan WhiteBIT TR olarak, kripto varlıkların gerçek dünya senaryolarında işe yarar araçlar olarak benimsenmesi için platformumuzu sürekli güçlendiriyor, her ay yenilik yaparak kullanıcı deneyimini ileri taşıyoruz.”