Avrupa'nın ilk gigawatt pil fabrikası Norveç'te açıldı

Güney Norveç'teki Arendal'da bulunan fabrika, yeni kurulan Morrow Batteries'e ait. Bir başka önemli dönüm noktasına daha ulaşan Morrow Batteries, yılda 3 milyon pil hücresi üretebiliyor ve bu da 1 GWh kapasiteye denk geliyor.

Açılış töreninde konuşan Store, Morrow Batteries'in Avrupa'nın en büyük pil üreticisi olarak hızla yükselişini takdir ederek, Norveç'in yeşil dönüşümünde ve pillere yönelik küresel talebin artmasında oynadığı önemli role dikkat çekti.

Norveç'in sektöre yönelik destekleyici politikalarını da kabul eden Pompeo, asıl sorumluluğun özel yatırımcılarda olduğunu vurguladı.

Morrow Batteries CEO'su Lars Christian, şirketin önümüzdeki aylarda yüksek kaliteli seri üretim için üretim ekipmanlarını ince ayarlamak amacıyla müşterileriyle yakın bir şekilde iş birliği yaparak test üretiminin sürdüğünü söyledi.

Fabrika şu anda vardiyalı bir programda yaklaşık 150 işçi çalıştırıyor ve Arendal'da planlanan dört fabrikanın ilki. Morrow bölgede üç pil fabrikası daha inşa etmeyi planlıyor.