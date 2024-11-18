Avrupa’nın ilk yeniden kullanılabilir uzay kapsülü için dev yatırım

Şirketin geliştirdiği Nyx kapsülü, 3.000 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu kapsülün ilk uçuşunun 2028’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. The Exploration Company, SpaceX’in Dragon kapsülüne alternatif olarak Avrupa’nın uzay lojistik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin kurucuları Hélène Huby, Sebastien Reichstat ve Pierre Vine, projelerini büyük ölçüde özel yatırımlarla finanse ederek bir ilke imza atıyor. Huby, “Bu, büyük ölçüde özel yatırımcılar tarafından finanse edilen dünyadaki ilk proje” dedi.

ESA’dan Destek ve Büyük İşbirlikleri

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), The Exploration Company’ye büyük destek sağlıyor. Şirket, bu yıl ESA’dan yaklaşık 25 milyon euroluk bir sözleşme kazandı. Bu anlaşma, 2026’ya kadar sürecek ve ISS’e kargo dönüş hizmetleri geliştirilmesini kapsayacak. ESA, 2028 yılı itibarıyla ISS’e Avrupa merkezli en az bir kapsülün ulaşmasını hedefliyor. Bu sözleşme, NASA’nın 2006’da başlattığı ve SpaceX’e milyarlarca dolarlık sözleşmeler kazandıran ticari uzay taşımacılığı programına benziyor.

Özel Sektörde Büyük Başarı

Şirket, ticari alanda da büyük ilgi görüyor. Özel uzay istasyonu geliştiricileri Vast, Axiom Space ve Starlab ile toplamda 770 milyon dolarlık iş hacmi oluşturdu. Bu kontratların %90’ı özel sektör tarafından finanse ediliyor. Şirket, bu yaz Ariane 6 roketiyle bir test uçuşu gerçekleştirdi ancak teknik bir sorun nedeniyle görev tamamlanamadı. Bir sonraki demonstrasyon görevi "Mission Possible", gelecek yıl SpaceX Falcon 9 ile gerçekleştirilecek.

Hélène Huby, “SpaceX’in başarılarını çok takdir ediyoruz. Onlardan öğrenmeye çalışıyoruz ama dünya daha fazla rekabeti hak ediyor. Adım adım bu alternatifi inşa edeceğiz,” diyerek kararlılıklarını vurguladı.