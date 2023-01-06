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Miguel Crespo İspanya yolcusu

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Avrupa'da transfer haberi ile gündemde geldi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 20:05
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Avrupa'nın radarında. Crespo İspanya yolcusu

Miguel Crespo İspanya yolcusu
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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Avrupa'da transfer haberi ile gündemde geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, adı daha önce Atletico Madrid ve Napoli ile de anılan Portekizli futbolcu Sevilla'nın da radarında olduğu belirtildi.

Sevilla'nın, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ve transferi 12+3 milyon euro bir bedelle bitirebileceği belirtildi. Crespo'nun iyi bir oyuncu olduğu vurgulansa da Sevilla için bu transferin bir öncelik olmadığı kaydedildi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Crespo'nun Fenerbahçe'ye Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer olduğu hatırlatıldı. Başarılı ismin, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve son olarak Jorge Jesus döneminde takımın vazgeçilmez futbolcularından biri olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan Miguel Crespo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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