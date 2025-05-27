Avrupa'nın Spice Girls’ü 25 yıllık kariyerine son verdi

Ünlü müzik grubu VIA Gra, prodüktör Konstantin Meladze'nin yaptığı açıklamayla resmen dağıldı. Meladze, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda grubun son şarkısını yayımladığını belirterek, "Bu VIA Gra'nın son şarkısı. 25 yıl boyunca bu projede benimle çalışan sanatçılara, müzisyenlere, aranjörlere, ses mühendislerine, yönetmenlere, stilistlere, makyaj sanatçılarına ve herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NOSTALJİ YERİNE MİNNET

Meladze, paylaşımında nostalji hissetmediğini belirtti. “Bu harika bir dönemdi ama geçmişe özlem duymuyorum. Bu hikâyeden geriye kalan en güzel şey, sevgiyle, inançla ve umutla dolu şarkılar. Umarım yıllar boyu dinlenirler. Herkese barış ve huzur dilerim” sözleriyle süreci özetledi.

DUYGUSAL VEDA

Grubun eski üyeleri Meladze'nin paylaşımına yorumlarıyla destek verdi. Vera Brejneva, “Her şey için minnettarım” diyerek teşekkür etti. Eva Buşmina ise “VIA Gra! Sonsuza kadar” mesajıyla grubun kalbindeki yerini vurguladı. Erika Herz, “Her şey için teşekkür ederim. VIA Gra kalbimde hep olacak” ifadelerini kullandı. Ayrıca Anastasiya Kojevnikova, Kseniya Popova gibi eski üyeler de duygularını paylaştı.

SPİCE GİRLS’ÜN DOĞULU YANSIMASI

2000 yılında kurulan VIA Gra, Ukrayna merkezli olsa da Rusça müzik piyasasında büyük bir başarı yakaladı. Batı basınında sık sık Doğu Avrupa’nın Spice Girls’ü olarak anılan grup, farklı dönemlerdeki kadro değişiklikleriyle birlikte toplamda 15'ten fazla kadın sanatçıya ev sahipliği yaptı. Grup, hem Avrupa’da hem de Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde milyonlarca hayran edindi.

Meladze’nin açıklamasının ardından hayranlar sosyal medyada grubun hit şarkılarını paylaşarak veda etti. VIA Gra, yalnızca bir müzik grubu değil, dönemin müzik ve sahne anlayışını belirleyen bir fenomene dönüşmüştü.