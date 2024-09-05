Avrupa'nın yıldızları için sıradaki durak Süper Lig

Mauro Icardi, Edin Dzeko, Ciro Immobile ve son olarak Victor Osimhen, İtalya'da büyük başarılar elde etmiş isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Inter formasıyla 2014-15 sezonunda 22 gol ve 2017-18 sezonunda 29 gol atarak gol kralı olmuştu.

Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, 2016-17 sezonunda Roma'da 29 golle zirveye çıkmıştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile ise Lazio formasıyla dört kez gol krallığı yaşamış bir isim.

Immobile, 2013-14 (22 gol), 2017-18 (29 gol), 2019-20 (36 gol) ve 2021-22 (27 gol) sezonlarında bu başarıyı elde etti.

Galatasaray'ın yeni süper yıldızı Victor Osimhen, 2022-23 sezonunda 26 golle Serie A'da gol kralı olmuş ve Napoli'nin şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Dzeko 4 maçta 4 gol atarken, Immobile 3 maçta 3 gol kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'in gol kralı olan Icardi ise 3 maçta 1 gol attı. 100 milyon Euro piyasa değerine sahip Osimhen, şu anda en golcü Dzeko'nun 4 gol gerisinde yarışa başlayacak.