Avrupa'nın yükselen takımı Fenerbahçe!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda ekibi Feyenoord’u toplamda 6-4’lük skorla eleyerek adını bir üst tura yazdıran Sarı-Lacivertliler, hem taraftarını sevindirdi hem de moral depoladı.

Bu galibiyetle birlikte ciddi bir gelir elde eden Fenerbahçe aynı zamanda UEFA kulüpler sıralamasında da önemli bir sıçrama yaptı.

Sezona 49. başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na kalarak 39. sıraya yükseldi.

Öte yandan Galatasaray 49, Başakşehir 84, Sivasspor 127, Trabzonspor 146, Samsunspor ve Konyaspor ise 172'inci sırada yer aldı.