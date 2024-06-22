Avrupa’ya konsere giden Türk şarkıcı 600 bin lira çaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Avrupa’ya konsere giden Türk şarkıcı 600 bin lira çaldırdı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da konser veren Derya Uluğ, dönüş yolunda 600 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldırdı.

Amsterdam’da konser veren şarkıcı Derya Uluğ, dönüş yolunda 600 bin lira değerindeki mücevherlerini çaldırdı.

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Hollanda’da verdiği konser sonrası İstanbul’a dönen şarkıcı, havalimanında teslim aldığı bavulunu evinde açtı.

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Ancak mücevherlerinin bulunduğu takı kutusunun boş olduğunu gördü. Çalınan takıların değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi.

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Şikâyette bulunan şarkıcı, “Amsterdam’a konsere gittim. Dönüşte uçağa binmeden önce bagajımı teslim ettim.

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İstanbul’da bavulumu açtığımda, takı kutumu açık şekilde buldum.

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Değerli takılarım çalınmış. Gitti hepsi. Gerekli başvuruları yaptım. Bundan sonra değerli eşyalarımı yanımdan ayırmayacağım. Çok üzüldüm” dedi.

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