Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Avrupa’yı saran güvenlik endişesi savunma harcamalarında artışa neden oldu. Avrupa Birliği ülkeleri hem kendi savunma bütçelerini artırırken hem de ortak projeler ile ordularını ve savunma sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor.

NATO üyeleri ayrıca Haziran ayında savunma ve güvenlik harcamalarını 2035 yılına kadar %5′e çıkarmayı taahhüt etti. ABD Başkanı Trump ise söz konusu taahhüde uymayacağını açıklayan İspanya gibi ülkeleri ise tehdit etti.

Avrupa ülkeleri savunma stratejilerini çeşitlendirmeye çalışırken İtalyan şirket Leonardo’dan yeni projesini duyurdu ‘Michelangelo Kubbesi’ adı verilen yeni savunma sistemi projesi son dönemde artan jeopolitik gerginlikler devam ederken çarpıcı bir hamle olarak öne çıktı.

Söz konusu proje şehirler ve kritik altyapıları savunmak için bir kalkan olarak tasarlandı. Projenin adı, İsrail’in ‘Demir kubbesi’ ve ABD Başkanı Trump’ın ‘Altın kalkan’ projesine gönderme yapmak için ‘Michelangelo Kubbesi’ olarak belirlendi.

Sistem, füze saldırıları ve insansız hava aracı sürüleri de dahil olmak üzere denizden havaya tehditleri tespit edip etkisiz hale getirmek için birden fazla savunma sistemini entegre edecek. ‘Açık mimari’ olarak tasarlanan sistem, ülkelerin mevcut savunma sistemleri ile entegre olarak çalışabiliyor. hipersonik füzeler ve drone sürüleri de dahil olmak üzere hava ve füze tehditleri, denizdeki yüzey ve yeraltı saldırıları ve düşman kara kuvvetleri sisteme entegre olarak çalışabiliyor.

Birden fazla sensörden gelen gelişmiş veri birleştirme ve öngörücü algoritmaların kullanımı sayesinde Michelangelo, düşmanca faaliyetleri öngörebiliyor, operasyonel yanıtları optimize edebiliyor ve en etkili karşı önlemleri otomatik olarak koordine edebiliyor.

Şirket, projenin on yılın sonuna kadar tam olarak faaliyete geçmesini hedefliyor.

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Tehditlerin hızla evrildiği ve giderek daha karmaşık hale geldiği, savunmanın saldırmaktan daha maliyetli olduğu bir dünyada, savunmanın yenilik yapması, uluslararası iş birliğini öngörmesi ve benimsemesi gerekiyor” dedi.