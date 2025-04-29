Avrupa'yı karanlığa gömen kaos sonrası... Akıllardaki tek soru: Türkiye de etkilenir mi?

28 Nisan 2025 tarihinde Avrupa’nın güneybatısında eşine az rastlanır bir kriz yaşandı. İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve Andorra’yı etkileyen dev elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi karanlıkta bıraktı. İspanya’nın başkenti Madrid ve Portekiz’in başkenti Lizbon başta olmak üzere birçok şehirde ulaşım durdu, hastaneler jeneratörlerle hizmet verdi, iletişim sistemleri çöktü.

Madrid’de trafik ışıklarının devre dışı kalmasıyla şehirde ulaşım kilitlendi. Barajas Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi, tren seferleri askıya alındı. Metro hatlarında mahsur kalan yolcular tahliye edildi. Kamu kurumları boşaltıldı, polis şehir genelinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan kriz nedeniyle İspanya İçişleri Bakanlığı ülke genelinde olağanüstü hâl (OHAL) ilan etti.

KESİNTİLERİN NEDENİ BELİRSİZ: METEOROLOJİ Mİ, SİBER SALDIRI MI?

Elektrik kesintilerinin kesin nedeni henüz netlik kazanmış değil. İspanya’daki elektrik şebekesi operatörü REE, yaşanan arızanın kaynağının araştırıldığını belirtirken, Portekizli yetkililer nadir görülen meteorolojik olaylara dikkat çekti. Portekiz’in enerji altyapısından sorumlu REN şirketi ise yüksek gerilim hatlarında oluşan atmosferik dalgalanmaların ve Fransa’da çıkan bir orman yangınının bu kesintilere yol açmış olabileceğini aktardı.

Fransa’nın güneybatısında Alaric Dağı çevresinde çıkan yangının, Perpignan ile Narbonne arasındaki enerji iletim hatlarına zarar verdiği bildirildi. Tüm bu gelişmelere rağmen Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “şu ana kadar bir siber saldırı izine rastlanmadığını” ifade etti.

AVRUPA'NIN KALBİ DURDU: KARTLI ÖDEMELER, ULAŞIM, SAĞLIK SİSTEMİ FELÇ OLDU

Portekiz'in başkenti Lizbon’da metro seferleri durduruldu, trafik ışıkları devre dışı kaldı. Havalimanlarına girişler kısıtlandı, bazı havayolu şirketleri yolcularına evlerinde kalma çağrısı yaptı. Kartlı ödeme sistemleri çalışmazken, bankamatik ve nakit ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Belçika ve Fransa sınırına yakın bölgelerde de benzer sorunlar yaşandı. Özellikle Andorra çevresindeki dağlık bölgelerde iletişim kesintileri ciddi seviyelere ulaştı. İngiliz Büyükelçiliği'nin bulunduğu Madrid'deki dört kuleden birinin tahliye edilmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA MI? UZMANLAR URUK SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Yaşanan kriz sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Enerji uzmanları, Türkiye’nin Avrupa elektrik şebekesiyle doğrudan bağlantılı olmaması nedeniyle teknik olarak bu kesintilerden etkilenmeyeceğini vurguluyor. Ancak son yıllarda artan siber saldırı tehditleri, enerji altyapısının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

ASELSAN tarafından geliştirilen URUK (Ulusal Reaktif Uyumlu Kontrol) Sistemi, Türkiye'nin dijital altyapısını olası siber saldırılara karşı koruyan en önemli savunma araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Ulaşım, enerji, sağlık, güvenlik ve çevre gibi kritik sektörlerden gelen veriler bu sistem üzerinden tek merkezde işleniyor, anomaliler anlık olarak tespit edilerek müdahale ediliyor.

URUK İLE ŞEHİRLER SİBER TEHDİTLERE KARŞI KORUMA ALTINDA

URUK sistemi, yalnızca bir güvenlik çözümü değil, aynı zamanda veriye dayalı stratejik karar alma süreçlerinin de temelini oluşturuyor. Büyükşehir belediyeleri ve kamu kurumları ile entegre çalışan bu sistem sayesinde trafik akışı yönetiliyor, acil durum senaryoları gerçek zamanlı verilerle planlanıyor ve altyapı sistemleri sürekli izleniyor.

Bu kapsamda Türkiye, Avrupa’da yaşanan elektrik krizinin etkilerinden uzak kalmayı başardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ASELSAN’ın URUK sistemi ile ülkemiz altyapısı sürekli denetlenmekte, riskler anında bertaraf edilmektedir. Avrupa’daki kesintilerle sistemlerimiz arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır” denildi.