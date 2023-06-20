Avrupa'yı küresel ısınma tehdit ediyor. Rekor üstüne rekor kırılabilir

Küresel iklim krizini en çok hisseden kıta olan Avrupa'yı bu yaz çok ciddi bir sıcaklık tehdidi bekliyor.

Avrupa'yı küresel ısınma tehdit ediyor. Rekor üstüne rekor kırılabilir

Editör: Osmancan Erok

Dünya Meteoroloji Örgütü ve Avrupa Birliği bilim adamları tarafından hazırlanan ortak bir rapor, Avrupa'nın geçen yılki en sıcak yazı olduğunu ve binlerce ölüme neden olduğunu doğrularken, bu tür olayların daha rutin hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İklimin durumuna ilişkin rapor, Avrupa'nın gezegendeki en hızlı ısınan kıta olduğunu ve sıcaklığın 1980'lerden bu yana küresel ortalamanın yaklaşık iki katı arttığını söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan raporda, sıcak hava dalgalarının geçen yıl Avrupa'da yaklaşık 16.000 fazla ölüme yol açtığı belirtildi.

Uzman bir isim, "İklim sistemi ve evrimi hakkındaki mevcut anlayışımız, bu tür olayların bölge genelinde aşırı sıcaklık stresini daha sık ve daha yoğun hale getirecek bir modelin parçası olduğunu bize bildiriyor" dedi.

Bilim adamları, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı ısınma El Nino'ya doğru bir eğilimle karıştığı için, dünya çapında rekor yüksek sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundular.

Bilim adamları, Avrupa'nın diğer kıtalardan daha hızlı ısınmasının nedeninin, kıtanın büyük bir bölümünün Arktik altı ve Arktik'te - Dünya'nın en hızlı ısınan bölgesi - yanı sıra iklim geri bildirimlerindeki değişikliklerle ilgisi olduğunu söyledi.

Rapora göre, geçen yıl Akdeniz, Baltık ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde şiddetli ve aşırı deniz sıcak dalgaları rapor edilirken, buzul erimesi kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Genel olarak, 2022'de Avrupa için ortalama sıcaklığın kayıtlardaki en yüksek ikinci ve dördüncü arasında olduğu belirtildi. Ancak bunun bir umut işareti olarak adlandırdığı şekilde, geçen yıl ilk kez yenilenebilir enerji, AB'nin elektriğini (%22,3) kirletici fosil gazından (%20) daha fazla oluşturdu.

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