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Avucunda kuş tüyü bulanan kadının esrarengiz ölümü

Antalya’da inşaat halindeki metruk binaların bulunduğu çalılık alanda 30’lu yaşlardaki bir kadına ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin ayaklarında kırıklar olduğu, avucunda ise kuş tüyü bulunduğu belirtildi. 

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:34
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Avucunda kuş tüyü bulanan kadının esrarengiz ölümü

Avucunda kuş tüyü bulanan kadının esrarengiz ölümü
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa İlçesine bağlı Meydan Kavağı Mahallesi 1588 sokak üzerinde yaşandı. İnşaat halindeki metruk binaların olduğu yere giren bir kişi, yerde bir kadının hareketsiz yattığını grünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbarla birlikte belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kadının bacaklarında kırık olduğu, avucunda ise kuş tüyü bulunduğu belirtildi. Yüksekten düşme sonucu hayatı kaybettiği değerlendirilen kadının ölümüyle ilgili polis ekipleri çok yönlü inceleme başlattı.

Cenaze, savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

 

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