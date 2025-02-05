Avukat çifte silahlı saldırıya 20 yıl hapis

Bursa Barosu üyesi Av. Mustafa Furkan Soydan ve eşi Av. İrem Beklen Soydan’a, avukatlık görevlerini yerine getirirken İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası sanık hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla açılan davada karar verildi. Sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, 27 Ocak 2023’te İnegöl ilçesinde meydana geldi. Avukat Mustafa Furkan Soydan ve eşi Av. İrem Soydan, çalıştırdıkları Özlem A.'nın boşanma davasıyla ilgili mal paylaşımını yapmak üzere İnegöl Tapu Müdürlüğü’ne gitmişlerdi. O sırada Özlem A.'nın eşi Ekrem A. da tapu müdürlüğüne gelerek davacıların mallarına yönelik tedbir işlemi yapılmasına öfkelendi. Bu esnada Ekrem A., elindeki tabancayla avukatlara ateş açtı. Saldırgan, olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Avukat Mustafa Furkan Soydan ve Avukat İrem Soydan, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MAHKEME KARARI

Yaşanan olay sonrası İnegöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama neticesinde sanık Ekrem A., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, "silahla yaralamadan" 1 yıl 5 ay ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan ise 5 yıl 500 gün hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti ayrıca sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı.

BURSA BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

Bursa Barosu, yaşanan saldırının ardından bir açıklama yaparak kamu görevi yapan avukatlara yönelik saldırıların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Bursa Barosu, meslektaşlarının yanında olmaya devam edeceğini ve bu tür saldırılara karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.