Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA / İHA
Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı
Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Altun’a vatandaşlar tepki göstermişti.

Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Altun bu yoruma "Şeriate s..yım" şeklinde karşılık vermişti.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

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