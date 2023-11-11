Avukat Feyza Altun 'un Dilan-Engin Polat açıklaması şaşırttı

Avukat Feyza Altun, uzun süredir yakın takibinde olan Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altun, çiftin iddianamede hazırlandıktan sonra ilk duruşmada tutuksuz yargılanabileceklerini söyleyerek şaşırttı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Av. Feyza Altun, aylardır gündemden düşmeyen Engin- Dilan Polat hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"DİLAN POLAT İŞİN NEREYE GİDECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu konu hakkında sık sık açıklamalar yapan ve süreci araştıran Feyza Altun, dava hakkında konuştu.

"İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLABİLİRLER"

Altun, "Bu soruşturmanın genişleyeceğini düşünüyorum çünkü iddialar ciddi. İddianame yazılıp ilk hakim önüne çıkana kadar tutuklu kalacaklarını düşünüyorum. Belki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmalarına karar verilebilir.

İddianamedeki suçları görmek gerekiyor. Kara paraya öncül suç gerekir. Kara para bir suç geliridir. Suç geliri kara paradır ve parayı sisteme sokarak aklarsınız. Kara para uyuşturucu, silah kaçakçılığı, mail order, yasa dışı bahis, kalpazanlık ve benzeri işlerden gelir. Bunların hangisi var, yapmışlar mı onlara bakmak lazım.

Savcılık da bunu araştıracak. Eğer yoksa vergi usul kanununa muhalefet... Oradan da ceza alırlarsa alacaklar ceza mahsup edilir. Bu insanlar ömür boyu hapiste kalmayacak. Herkes bir yerde hayatına devam edecek. Onlar da eskisi gibi hayatlarımızda olmayacaktır" dedi.

"'SESİNİ KESMEZSEN KESMESİNİ BİLİRİZ"

Engin ve Dilan Polat hakkındaki paylaşım yaptığı sırada dolayı tehdit mesajları aldığını söyleyen Altun, "Beni tedirgin eden durumlar oluyor. Aldığım tehditler az buz değil. Bana en son 'listenin başındasın. Sesini kesmezsen, kesmesini biliriz' dediler. Benim amacım bu değildi. Olayların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum.

Kimseye haksız yere kafayı takmam. İşler benim kontrolümden çıktı. Daha fazla bu olayın içinde olmak istemiyorum. Korkmuyorum, korksam o zaman bırakırdım. Hatta bir kaç isme beni vurmazlar diye de sordum" ifadelerini kullandı.

"DAVANIN ARKASINDA SİYASETÇİLERİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Feyza Altun, konuşmasının devamında "Sulh ve Ceza'nın tutuklama kararında etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişi var. Onun kim olduğunu bilmiyorum. O kişinin anlattıklarından dolayı tutuklandılar. Dosyanın içeriğinden tam fikrim yok.

Dosyaya bakma hakkımız da yok. Bu işin arkasında siyasetçilerin olduğunu düşünüyorum ama kim var bilmiyorum. Bu da sürekli 'bize bir şey olmaz' dedikleri için aklıma geliyor. Hiç korkmuyorlar çok güvendikleri bir şey var dedirtiyor." ifadelerine yer verdi.