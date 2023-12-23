Avukatın ölümcül intikamı. Polislerin dikkati ortaya çıkardı

Posta’nın haberine göre, Brezilya’da sivil polis olan Leonardo Pereira ve annesi Luzia Alves aynı gün içinde hayatını kaybetti.

Polisin incelemelerine göre, anne ve oğul ölmeden önce bir pastanede yemek yedikleri ortaya çıktı.

Anne ve oğlun zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İncelemeye alınan kurabiye, peynirli poğaça, kek ve üzüm suyunda herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Polisin dikkatli incelemesi sonucu anne oğula kahvaltıda avukat Amanda Partata’nın eşlik ettiği öğrenildi.

SÜREKLİ TEHDİTLER SAVURUYORDU

Partata’nın, ölen Leonardo Pereira’nın oğluyla ilişkisi olduğu, olaydan üç ay önce de terk edildiği öğrenildı. Partata’nın sürekli sosyal medya hesaplarından eski sevgilisine ulaşıp tehdit mesajları gönderdiği de iddialar arasında.

Partata’nın hamile olduğunu iddia ettiği ve eski sevgilisinin ailesini de bu konuyu görüşmek için buluşmaya ikna ettiği bildirildi. Partata, çifte cinayet suçlamasıyla tutuklandı.