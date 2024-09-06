Avukatlara sınav geliyor

Tunç, istinaf sisteminin yargı reformu kapsamında önemli bir gelişme olduğunu ve hak kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemelerindeki hakim ve savcı sayısının artırıldığını ve istinaf kararlarındaki isabet oranının yüksek olduğunu belirtti.



"HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI"

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin 5 ceza ve 5 hukuk dairesi ile hizmete başladığını ifade eden Tunç, vatandaşların uzun süren yargılama süreçlerinden kurtulacağını ve haklarına daha hızlı kavuşacağını söyledi.

Tunç, hukuk fakültelerinde verilen eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar yapıldığını ve avukat adaylarının hukuk mesleklerine giriş sınavına gireceğini belirtti. Ayrıca, yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılmasının önemine değindi.

Son olarak, Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağını ve bu belge doğrultusunda yargı teşkilatının çalışacağını ifade etti.