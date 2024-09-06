Avukatlara sınav geliyor

Ümit Karadağ
Avukatlara sınav geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin iş yükünü azaltarak davaların daha hızlı görüleceğini belirtti. Tunç, 2016 yılında başlatılan Bölge Adliye Mahkemesi sisteminin, 7 bölgeden 18 bölgeye çıkarıldığını ve bu mahkemelerin sayısının artmaya devam ettiğini söyledi.

Tunç, istinaf sisteminin yargı reformu kapsamında önemli bir gelişme olduğunu ve hak kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemelerindeki hakim ve savcı sayısının artırıldığını ve istinaf kararlarındaki isabet oranının yüksek olduğunu belirtti.

"HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI"

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin 5 ceza ve 5 hukuk dairesi ile hizmete başladığını ifade eden Tunç, vatandaşların uzun süren yargılama süreçlerinden kurtulacağını ve haklarına daha hızlı kavuşacağını söyledi.

Tunç, hukuk fakültelerinde verilen eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar yapıldığını ve avukat adaylarının hukuk mesleklerine giriş sınavına gireceğini belirtti. Ayrıca, yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılmasının önemine değindi.

Son olarak, Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacağını ve bu belge doğrultusunda yargı teşkilatının çalışacağını ifade etti.

Son Haberler
RTÜK Başkanı duyurdu! Famagusta dizisi Türkiye'de yayınlanmayacak
RTÜK Başkanı duyurdu! Famagusta dizisi Türkiye'de yayınlanmayacak
İsrail, Türk aktivisti öldürdü. Gösteride açılan ateşle başından vuruldu…
İsrail, Türk aktivisti öldürdü. Gösteride açılan ateşle başından vuruldu…
Kripto paralarda kritik veri etkisi
Kripto paralarda kritik veri etkisi
15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 kaşık ve 1 çivi çıkarıldı
Bursaspor'un maçı seyircisiz oynanacak
Bursaspor'un maçı seyircisiz oynanacak