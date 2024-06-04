Avukatlardan İsrail'e büyük tepki

TBB Başkanı Erinç Sağkan öncülüğünde 81 il barosunu temsilen bazı illerin baro başkanları, protesto için Çukurambar'daki İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin önünde toplandı.

Burada konuşan Sağkan, 81 ilin tüm baro başkanlarının katılımıyla yaklaşık 8 aydır devam eden, İsrail'in artık "soykırıma dönüşmüş" politikasına, savaş suçlarına karşı bir kez daha tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

“7 EKİM'DEN SONRA SOYKIRIMA VARDI”

Uzun yıllardır devam eden tecrit ve savaş suçlarının boyutunun 7 Ekim'den sonra soykırım noktasına varan bir suç halini aldığını belirten Sağkan, 81 il barosu ve TBB olarak ilk günden itibaren uluslararası kamuoyunun dikkatini, Filistin'de yaşanan insanlık trajedisine, katliama, savaş suçlarına ve soykırıma dikkat çekmek üzere harekete geçtiklerini ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyla tutuklama ve tedbir kararlarının uygulanmasını ve soykırım suçuna vücut verenlere gecikmeksizin yaptırım uygulanmasını talep ettiklerini hatırlatan Sağkan, bugüne kadar uluslararası aktörlerin harekete geçmekteki yetersizliği ve kafalarını kuma gömmelerinin, Refah saldırısını da yanında getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

“YÜZLERCE SAVUNMASIZ MASUM SİVİLİ KATLETMİŞTİR”

Sağkan, şöyle devam etti:

"İsrail, yaptığı tecrit ve savaş suçlarının yanına özel bir kastı gerektiren soykırım kastının bulunduğunu da Refah'taki saldırıyla ortaya koymuştur. Tecritten, savaştan kaçan insanların, evlerini, çocuklarını, akrabalarını kaybetmiş ve yaşamak için, yaşama tutunmak için çadırlarda kalan insanların üzerine bombalar yağdırmış, yüzlerce savunmasız masum sivili katletmiştir. Bu artık İsrail'in yürüttüğü konunun sadece insanlığa karşı suç değil, sadece savaş suçu değil, açıkça soykırım suçunun özel kastını taşıdığını da ortaya koymaktadır."