Avukatların, 'Erdoğan' hamlesi başlarını yaktı! Anında harekete geçildi…

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Ali Serdar Çıngı, Fettah Ayhan Erkan ve Pınar Akbina Karaman hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlaması ile iddianame hazırlandı. Avukatlar hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ERDOĞAN’A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Erdoğan'a hakaret suçu kapsamında iddianame düzenlenen avukatlar, bir zamanlar yayımladığı videolar ile damga vuran Sedat Peker'in '15 Temmuz sonrasında devlet envanterinde olmayan kalaşnikofların AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı' iddialarının ardından Erdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların yaptığı suç duyurusunu 'soruşturmaya yer olmadığı' gerekçesi ile işleme almadı.

AVUKATLARA SORUŞTURMA AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunan 3 avukata Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile soruşturma açması dikkat çekti. İddianamede delil olarak avukatların sunduğu dilekçeye de yer verildi.

Adalet bakanlığı da avukatlar hakkında açılan soruşturmaya 8 Ağustos tarihinde kovuşturma izni verdi. Avukatların dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.