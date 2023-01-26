26 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Rybakina'nın rakibi Sabalenka oldu

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Rybakina'nın rakibi Sabalenka oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Elena Rybakina'nın finaldeki rakibi oldu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 20:39
Takip Et

Avustralya Açık'ta Sabalenka finalde

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Rybakina'nın rakibi Sabalenka oldu
+
Aa
-

Avustralya Açık'ta  11. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlardaki günün ikinci yarı final mücadelesinde Belaruslu Sabalenka ile dünya 45 numarası Polonyalı Magda Linette karşılaştı.

Sabalenka, grand slam turnuvalarında ilk kez 3. turun ötesine geçen Linette'e karşı müsabakaya servis kırdırarak başlasa da sonrasında güçlü vuruşlarıyla oyuna hükmetti. Bir saat 33 dakika süren maçta rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Belaruslu raket, 4. kez yarı final oynadığı grand slam turnuvalarında kariyerinin ilk finaline yükseldi.

Geçen yılın Wimbledon şampiyonu Kazak tenisçi Rybakina (22 numaralı seribaşı) ile Sabalenka arasındaki Avustralya Açık tek kadınlar final maçı, 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Turnuvanın 12. gününde yarın, tek erkekler yarı final maçları oynanacak.

Yarı final maçlarında Rus Karen Khachanov (18) ile Yunan Stefanos Tsitsipas (3) ve Sırp Novak Djokovic (4) ile dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
2
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
3
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
4
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Survivor macerası erken biten Berdan Mardini itiraf etti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
5
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
6
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Ülkücü kökenli gazeteci Recep Canpolat’tan MHP’li Semih Yalçın'a büyük itham
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
7
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Meral Akşener'den iktidara açık çağrı: Seçime kadar yaptınız yaptınız...
﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez
﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez
﻿Edirneli menemenci: Eğer domatesin fiyatına göre yükseltsek kimse gelmez
﻿İzmir'de suya indirim: 2 milyon abone faydalanacak
﻿İzmir'de suya indirim: 2 milyon abone faydalanacak
﻿İzmir'de suya indirim: 2 milyon abone faydalanacak
﻿İYİ Parti'den Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti'den Cihan Paçacı açıklaması
﻿İYİ Parti'den Cihan Paçacı açıklaması
﻿CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
﻿CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
﻿CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.