Avustralya Borsası duruldu: Bankacılık sektörü yükselişe geçti

Avustralya hisse senedi piyasası, çarşamba günü S&P/ASX 200 endeksinin yaklaşık 8.555 puanda hafif bir değişim göstermesiyle bir önceki seanstaki güçlü yüzde 1'lik yükselişine ara verdi. Bankacılık sektöründeki kazançlar, madencilik ve enerji hisselerindeki düşüşlerle dengelenirken, yatırımcıların gözü kulağı Avustralya'dan gelecek enflasyon verilerindeydi. Bu veriler, Avustralya Merkez Bankası RBA'nın para politikası yönü için kritik ipuçları sunacak.

RBA FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ VE PİYASA FİYATLAMALARI

Avustralya Merkez Bankası RBA'nın bir sonraki faiz kararı 8 Temmuz'da açıklanacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 89 gibi oldukça yüksek bir ihtimalle fiyatlıyor. Bu beklenti, enflasyon verilerinin RBA'nın kararında belirleyici olacağını gösteriyor. Faiz oranlarındaki olası bir değişiklik, piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

KÜRESEL GELİŞMELER VE PİYASA HASSASİYETİ

Uluslararası alanda ise İsrail ve İran arasında ABD arabuluculuğunda sağlanan kırılgan ateşkesin devam etmesiyle birlikte iyimserlik artıyor. Ancak, ateşkesin kalıcılığına dair belirsizlikler nedeniyle piyasalarda temkinli bir hava da hissediliyor. Bu küresel jeopolitik gelişmeler, Avustralya piyasasını da dolaylı yollardan etkilemeye devam ediyor.

Gümüş fiyatları ateşkesle nefes aldı

KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Şirket cephesinde, madencilik ve altın sektörleri yüzde 1,3'lük düşüşle kayıplara öncülük etti. Bu gerilemede, demir cevheri ve altın fiyatlarındaki yumuşama etkili oldu. Enerji hisseleri de düşen petrol fiyatları nedeniyle üst üste ikinci seansta gerileyerek piyasayı aşağı çekti.

Tersine, finans sektörü yükseliş kaydetti. Commonwealth Bank of Australia CBA hisseleri yüzde 1 artarak rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, genel piyasa durağanlığına rağmen bankacılık sektörünün güçlü performansını sergiledi. Finans sektöründeki bu olumlu tablo, Avustralya ekonomisinin bazı temel dinamiklerinin sağlam kaldığına işaret ediyor.