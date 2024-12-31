Avustralya borsasında yıl sonu düşüşü

Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi, 2024'ün son işlem gününde %0,9 oranında gerileyerek 8.159 seviyesinde kapandı. Bu düşüş, endeksin ikinci ardışık günlük kaybını işaret ederken, ABD borsalarındaki teknoloji hisselerindeki satış dalgası ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler yatırımcıları tedirgin etti. Çin’de fabrika aktiviteleri beklentilerin altında bir büyüme sergilerken, kısa işlem saatleri piyasa üzerindeki baskıyı artırdı.

Tüketici hizmetleri, iletişim hizmetleri ve finansal sektör, endekse en fazla negatif etkiyi yaptı. JB Hi-Fi'nin hisselerinde %4,1, Summerset Group'ta %4,0 ve Car Group'ta %3,2 oranında kayıplar yaşandı. Bu gelişmeler, endeksin Aralık ayında %3,3, 2024 yılının son çeyreğinde ise %1,3 oranında düşüşle tamamlanmasına neden oldu.

Buna rağmen, S&P/ASX 200 Endeksi yıllık bazda yaklaşık %7,5 oranında bir artış gösterdi. Bu yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları ve Trump yönetiminin kurumsal vergileri düşürme ve finans sektörüne yönelik düzenlemeleri gevşetme beklentisiyle desteklendi. Teknoloji sektörünün bu dönemdeki güçlü performansı dikkat çekti.

Endeks, 2021 yılındaki pandemi sırasında elde edilen %13’lük artışa kıyasla daha düşük bir kazanç sağlamasına rağmen, 2023'teki %7,8’lik artışı neredeyse yakaladı. Bu gelişmeler, küresel ekonomik dalgalanmaların Avustralya piyasalarını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor.