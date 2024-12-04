Avustralya ekonomisi beklentilerin gerisinde kaldı

Avustralya ekonomisi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,3 büyüyerek üst üste 12. kez pozitif büyüme kaydetti. Ancak, bu oran piyasa beklentisi olan %0,4’ün gerisinde kaldı. Yıl bazında büyüme ise %0,8 ile 2020’nin son çeyreğinden bu yana en düşük seviyeyi işaret etti.

Ekonomideki yavaşlamada hane halkı harcamalarındaki durgunluk ve stok değişimlerindeki negatif katkı belirleyici oldu. Hane halkı harcamaları ikinci çeyrekteki %0,3’lük düşüşün ardından bu çeyrekte değişim göstermedi. Elektrik harcamalarındaki düşüş, diğer kategorilerdeki artışla dengelendi. Öte yandan, hane halkı tasarruf oranı %2,4’ten %3,2’ye yükseldi.

Sabit yatırımlar, %1,5 artışla son beş çeyreğin en güçlü performansını sergileyerek büyümeye 0,4 puanlık katkı yaptı. Bu artışta kamu yatırımlarındaki %6,3’lük rekor yükseliş önemli rol oynadı. Hükümet harcamaları %1,4 ile sabit bir artış gösterdi ve sosyal yardımlar sürdü.

Dış ticaret cephesinde, mal ve hizmet ihracatı %0,2 artarken, ithalat %0,3 gerileyerek büyümeye 0,1 puanlık pozitif katkı sağladı. Buna karşın, stok değişimleri büyümeyi ikinci çeyrekte olduğu gibi bu çeyrekte de 0,4 puan aşağı çekti.

Avustralya ekonomisinin beklenenden düşük büyümesi, iç talepteki durgunluk ve global ekonomik yavaşlamanın etkileriyle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, kamu yatırımlarının sürmesiyle büyümenin desteklenebileceğini ancak hane halkı harcamalarının toparlanmasının kritik olduğunu belirtiyor.