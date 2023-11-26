Avustralya ile Filipinler'den Çin'i kızdıracak hamle

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde ABD'nin ardından Avustralya ile de ortak deniz ve hava devriyesi yürütüyor.

KAYNAK: AA
Avustralya ile Filipinler'den Çin'i kızdıracak hamle

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X sosyal medya platformundan, Güney Çin Denizi'nde Avustralya ile ortak devriye faaliyetine başladıklarını duyurdu.

İlk kez düzenlenen faaliyetin, iki ülke arasında derinleşen stratejik ortaklık ve savunma işbirliğinin göstergesi olduğunu belirten Marcos, "Bu, kurallara dayalı uluslararası düzene ve daha barışçı, güvenli ve istikrarlı Hint-Pasifik bölgesine bağlılığımızı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Filipinler'in "Batı Filipin Denizi" olarak adlandırdığı, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusundaki sularda yürütülen devriye faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.

Filipinler, 22 Kasım'da aynı bölgede ABD ile ortak deniz ve hava devriyesi yürüteceğini duyurmuştu.

Filipinler'in Çin ile egemenlik ihtilafı olan bölgede son aylarda iki ülke gemileri arasında engellemelere ve çarpışmalara varan gerilimler yaşanmıştı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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