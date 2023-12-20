Avustralya'da Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları ceza verildi

Yargıç Brendan McElwaine, ABD merkezli konaklama platformu Airbnb’nin Avustralya tüketici yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yargıç McElwaine, Airbnb'nin 30 gün içinde ödeyeceği 15 milyon Avustralya doları para cezasına ek olarak 400 bin Avustralya doları tutarında kovuşturma masrafı ödemesine karar verdi.

AIRBNB İTİRAF ETTİ

Airbnb, Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında Avustralya'da konaklamalar için gösterilen fiyatların ABD dolarından daha düşük değerde olan Avustralya doları üzerinden olduğu hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu itiraf etti.

Bu haksız durumdan yaklaşık 63 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Diğer yandan, Airbnb, mahkemeye, etkilenen müşterilere 15 milyon Avustralya doları tazminat ödeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.

Platformun işleyişini 31 Ağustos 2021'de değiştiren Airbnb, fiyatların ABD doları cinsinden "USD" kısaltması kullanılarak açıkça gösterilmesini sağlamıştı.

Airbnb, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından da dava edilmişti.