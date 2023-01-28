﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor

Avustralya İtfaiye ve Acil Servisler Departmanı (DFES) dün açıklama yaparak 10-16 Ocak tarihleri arasında Newman kenti yakınlarındaki bir maden sahası ile Perth kentinin arasında bir kamyonla taşınırken, kayıp düşen ve içinde radyoaktif madde olan küçük kapsülün arandığı açıklandı.

8 X 6 mm BOYUTLARINDA

8 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olan silindir kapsülün içinde, radyoaktif Sezyum-137 maddesi olduğu vurgulandı.

SİLAH YAPILAMAYACAK KADAR AZ

Radyoaktif maddenin, madencilikte ölçüm için kullanıldığı ve silah yapamaya yetecek miktarda olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, kaybolan bölgedeki halkı uyararak maddeye maruz kalmanın radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı çeşitli hastalıklara neden olacağını vurguladı. Arama ekiplerinin kapsülü ararken radyasyon ölçüm cihazları kullandığı belirtildi.

YARALANMAYA SEBEP OLABİLİR

Yetkililer kapsüldeki radyoaktif maddeye maruz kalınması halinde radyasyon yanığı ve benzeri rahatsızlıklar görülebileceği uyarısında bulundu.

Gümüş kapsülün sadece 6 mm’ye 8 mm boyutunda olması bulunmasını da zorlaştırıyor. Yetkililer, kapsülün transfer edildiği Büyük Kuzey Otoyolu’ndaki arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

LASTİK ARASINA SIKIŞMIŞ OLABİLİR



Otoyolu kullanan araç sahiplerine de özellikle araçlarının lastik aralarını kontrol etmeleri, kapsülün lastik arasına sıkışmış olabileceği uyarısında bulunuluyor.

Kapsülü bulan kişi ya da kişilerin radyoaktif maddeye maruz kalmamak için acilen yetkililere haber vermesi isteniyor.