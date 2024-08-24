Avustralya'da yeni İklim Yasası kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya'da yeni İklim Yasası kabul edildi

Büyük ve orta ölçekli şirketler için zorunlu iklim raporlamasını getiren yasa tasarısı bugün Avustralya Senatosu'ndan geçti ve ülkede yeni bir iklim riski açıklama çerçevesinin kurulmasına doğru önemli bir adım oldu.

Bu yılın başlarında mevzuat, IFRS Vakfı'nın Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun (ISSB) yakın zamanda yayımladığı standartlarla büyük ölçüde uyumlu iklimle ilgili raporlama gereklilikleri getirecek; buna iklimle ilgili riskler ve fırsatlar ile değer zinciri genelindeki sera gazı emisyonlarına ilişkin açıklamalar da dahil olacak.

Şirketler için zorunlu iklim açıklama gerekliliklerinin oluşturulması, Haziran ayında hükümetin Sürdürülebilir Finans Yol Haritası'nın yayınlanmasıyla özetlenen Arnavutluk hükümetinin sürdürülebilir finans stratejisinin ilk adımını oluşturmakta.

Bu yol haritası, net sıfır ekonomiye geçişi finanse etmek için gereken özel sermayenin seferberliğini desteklemek üzere finansal piyasaları geliştirmeyi ve yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.

İlk taslağa göre belirli büyüklük eşiklerini karşılayan ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu'na (ASIC) denetlenmiş yıllık mali raporlar sunması gereken tüm halka açık şirketler ve büyük mülkiyetli şirketler için geçerli olacak. Bu kapsamda 500'den fazla çalışanı, 500 milyon doların üzerinde geliri veya 1 milyar doların üzerinde varlığı olan şirketler ile 5 milyar doların üzerinde varlığa sahip varlık sahipleri yer alacak ve iki yıl sonra orta ölçekli şirketler (250+ çalışan, 200 milyon dolar+ gelir, 500 milyon dolar varlık) takip edecek. Daha küçük şirketler (100+ çalışan, 50 milyon dolar+ gelir, 25 milyon dolar+ varlık) ise bir yıl sonra başlayacak. İlk şirket dalgası için raporlama gereklilikleri 2025'in başından itibaren başlayacak.

Avustralya Muhasebe Standartları Kurulu (AASB) şu anda Avustralyalı şirketler için uluslararası düzeyde uyumlu iklim açıklama standartlarını geliştirme sürecindedir ve bunların kısa süre içinde yayınlanması beklenmektedir; Avustralya Denetim ve Güvence Kurulu (AUASB) ise 2024 yılı sonlarında iklim açıklamaları için güvence standartları geliştirecek.

senate-leave.jpg

Öne Çıkanlar
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Son Haberler
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü Spor
Sevgilisine evlenme teklifi yaptı İstanbul'da imzayı attı. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler Gündem
Hasta köpekle 'Ankara Havası' oynuyor diye dalga geçtiler
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı Gündem
Siverek’te trafik kazası: 3 yaralı
Türk Hava Yolları'nda A321 neo uçağı 48'e yükseldi Gündem
Türk Hava Yolları'nda A321 neo uçağı 48'e yükseldi
Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor Gündem
Özgür Özel sert konuştu: Alpay Özalan demokrasi mikrobudur, hastalık yayıyor
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı Gündem
Ruhsatsız silah ve mermi satan şahıs yakalandı
Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu Gündem
Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu