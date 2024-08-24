Avustralya'da yeni İklim Yasası kabul edildi

Bu yılın başlarında mevzuat, IFRS Vakfı'nın Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun (ISSB) yakın zamanda yayımladığı standartlarla büyük ölçüde uyumlu iklimle ilgili raporlama gereklilikleri getirecek; buna iklimle ilgili riskler ve fırsatlar ile değer zinciri genelindeki sera gazı emisyonlarına ilişkin açıklamalar da dahil olacak.

Şirketler için zorunlu iklim açıklama gerekliliklerinin oluşturulması, Haziran ayında hükümetin Sürdürülebilir Finans Yol Haritası'nın yayınlanmasıyla özetlenen Arnavutluk hükümetinin sürdürülebilir finans stratejisinin ilk adımını oluşturmakta.

Bu yol haritası, net sıfır ekonomiye geçişi finanse etmek için gereken özel sermayenin seferberliğini desteklemek üzere finansal piyasaları geliştirmeyi ve yeniden düzenlemeyi amaçlıyor.

İlk taslağa göre belirli büyüklük eşiklerini karşılayan ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu'na (ASIC) denetlenmiş yıllık mali raporlar sunması gereken tüm halka açık şirketler ve büyük mülkiyetli şirketler için geçerli olacak. Bu kapsamda 500'den fazla çalışanı, 500 milyon doların üzerinde geliri veya 1 milyar doların üzerinde varlığı olan şirketler ile 5 milyar doların üzerinde varlığa sahip varlık sahipleri yer alacak ve iki yıl sonra orta ölçekli şirketler (250+ çalışan, 200 milyon dolar+ gelir, 500 milyon dolar varlık) takip edecek. Daha küçük şirketler (100+ çalışan, 50 milyon dolar+ gelir, 25 milyon dolar+ varlık) ise bir yıl sonra başlayacak. İlk şirket dalgası için raporlama gereklilikleri 2025'in başından itibaren başlayacak.

Avustralya Muhasebe Standartları Kurulu (AASB) şu anda Avustralyalı şirketler için uluslararası düzeyde uyumlu iklim açıklama standartlarını geliştirme sürecindedir ve bunların kısa süre içinde yayınlanması beklenmektedir; Avustralya Denetim ve Güvence Kurulu (AUASB) ise 2024 yılı sonlarında iklim açıklamaları için güvence standartları geliştirecek.