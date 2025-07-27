Avustralya'dan İsrail’e sert tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail’in Gazze’de sivillere insani yardımı engellemesini, “uluslararası hukukun açıkça ihlali” olarak değerlendirdi. ABC televizyon kanalına konuşan Albanese, “Bir yaşındaki çocuk Hamas üyesi değildir” diyerek Gazze’deki sivil kayıpların savunulamaz boyutlara ulaştığını vurguladı. Mart ayında İsrail’in gıda yardımlarını engelleme kararı aldığını hatırlatan Albanese, “Bu tür uygulamalar sadece uluslararası hukuk açısından değil, insanlık ve ahlak açısından da birer ihlaldir” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun son günlerde Gazze’ye havadan yardım bırakmaya başladığını ve Birleşmiş Milletler konvoyları için geçiş koridorları oluşturacağını duyurmasıyla ilgili olarak ise, “Bu bir başlangıç, ancak daha fazlası yapılmalı” dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze’de yaşananları “insan eliyle yaratılmış bir kıtlık” olarak nitelemişti.

Albanese hükümeti geçtiğimiz hafta yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze’deki durumun “dünyanın en kötü senaryolarını aştığını” belirterek, İsrail’i uluslararası yükümlülüklerini derhal yerine getirmeye çağırmış, Hamas’ın uyguladığı şiddeti de açıkça kınamıştı.

FİLİSTİN DEVLETİ TANINACAK MI?

Fransa’nın Filistin’i resmen tanımasının ardından gözler Avustralya’ya çevrilmişti. Albanese, “şu an için böyle bir adım atmayacaklarını” açıkladı. Ancak ileride koşullar oluşursa tanımanın mümkün olabileceğini belirtti. “Filistin devletinin tanınması jest olarak değil, gerçekçi bir çözümün parçası olarak ele alınmalı” diyen Albanese, Hamas’ın süreç dışında tutulması gerektiğini, kurulacak bir Filistin devletinin İsrail’in varlığını tehdit etmeyecek şekilde yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Albanese, iki devletli çözümün sadece tanımayla sınırlı olmadığını, Gazze ve Batı Şeria’nın yeniden inşası ile yasa dışı yerleşimlerin durumunun da çözüm sürecinin önemli başlıkları arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

ABD İTHALATI VE EKONOMİK GÜNDEM

Başbakan Albanese, ABD’den ithal edilen sığır etine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararının siyasi değil teknik bir süreç sonucunda alındığını belirtti. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını söyleyen Albanese, “Bu karar 10 yıldır süren bir denetim sürecinin sonucudur” dedi.

Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell ise Sky News’e yaptığı açıklamada, Trump’ın bu konuyu Albanese ile görüşmelerinde gündeme getirmiş olabileceğini, ancak hangi görüşmede olduğunu hatırlamadığını ifade etti. Albanese ise bu görüşmelerde böyle bir talebin gündeme gelmediğini söyledi.

Avustralya parlamentosu yeni haftada ilaç fiyatlarını düşürecek düzenlemeleri gündeme alırken, yüksek gelirli bireylerin emeklilik fonlarına yönelik vergi artışı tasarısı ise ileri bir tarihe bırakıldı. Albanese, “İlk iki haftada vatandaşın cebine dokunan konulara odaklandık, bundan gocunmuyoruz” dedi.