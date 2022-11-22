Eşcinsel futbolcu Cavallo FIFA'yı topa tuttu

LGBTQ haklarını destekleyen kol bantları, eşcinselliğin yasa dışı olduğu Dünya Kupası ev sahibi Katar'da yasalara karşı sembolik bir protesto olarak görülüyor.

İngiltere ve Almanya da dahil olmak üzere yedi Avrupa takımı onları bu bantı takmak istedi, ancak futbolun dünya yönetim organının sarı kartlarla cezalandırılabileceklerini söylemesi üzerine plandan vazgeçti.

Cavallo, “FIFA, Dünya Kupası'nda LGBTQ+'yi aktif olarak desteklemek için tüm takımların Tek Aşk Kol Bandı takmasını yasakladı. FIFA, saygımı kaybettin" diye konuştu.

Avustralyalı futbolcu, "Kimliğimi seviyorum. Destekleyen arkadaşlarımın ve LGBTQ+ topluluğunun futbolu kapsayıcı hale getirmek için yaptığı tüm çalışmalara rağmen, FIFA futbolun herkese göre bir yer olmadığını gösterdi" dedi.