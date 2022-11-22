22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Eşcinsel futbolcu Cavallo FIFA'yı topa tuttu

Eşcinsel futbolcu Cavallo FIFA'yı topa tuttu

Avustralyalı eşcinsel futbolcu Josh Cavallo, FIFA'nın Dünya Kupası'nda gökkuşağı temalı kolluklar takan takımları tehdit etmesi üzerine, sporun herkes için olmadığını gösterdiğini söyledi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:48
Takip Et

Avustralyalı eşcinsel futbolcu Josh Cavallo FIFA'nın yasakları hakkında flaş sözler söyledi

Eşcinsel futbolcu Cavallo FIFA'yı topa tuttu
+
Aa
-

LGBTQ haklarını destekleyen kol bantları, eşcinselliğin yasa dışı olduğu Dünya Kupası ev sahibi Katar'da yasalara karşı sembolik bir protesto olarak görülüyor.

İngiltere ve Almanya da dahil olmak üzere yedi Avrupa takımı onları bu bantı takmak istedi, ancak futbolun dünya yönetim organının sarı kartlarla cezalandırılabileceklerini söylemesi üzerine plandan vazgeçti.

Cavallo, “FIFA, Dünya Kupası'nda LGBTQ+'yi aktif olarak desteklemek için tüm takımların Tek Aşk Kol Bandı takmasını yasakladı. FIFA, saygımı kaybettin" diye konuştu.

Avustralyalı futbolcu, "Kimliğimi seviyorum. Destekleyen arkadaşlarımın ve LGBTQ+ topluluğunun futbolu kapsayıcı hale getirmek için yaptığı tüm çalışmalara rağmen, FIFA futbolun herkese göre bir yer olmadığını gösterdi" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
4
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
6
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿O çocukların testi negatif bile çıksa okula göndermeyin
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿MSB duyurdu! Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Levent Göktaş’ın cezası ev hapsine çevrildi
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den
﻿Suudi Arabistan ve BAE'den "petrol" yalanlaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.