Avustralyalı gazeteci: İsrailli sivilleri İsrail Ordusu öldürdü

Avustralyalı gazeteci CJ Werleman, 7 Ekim'deki müzik festivalinde birçok sivilin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere rastgele ateş açtığı öne sürülüyor.

Werleman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Hamas'ın çocukların kafasını kesmediğini veya hamile kadınlara tecavüz etmediğini biliyoruz. Kibbutz Müzik Festivalindeki insanların bazılarının, bir kısmının, çoğunun İsrail ordusunun ateşiyle öldürdüğünü de biliyoruz.

Hamas'ın esirleri serbest bırakma teklifi de reddedildi. Ama 5 bin 500'ü çocuk olmak olmak üzere 11 binden fazla Filistinli öldürüldü.

FESTİVALDE 260 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Festival alanına ateş açılması sonucu, arama ve kurtarma örgütü Zaka’nın açıklamasına göre 260 kişi hayatını kaybetti.

Festival katılımcısı Ortel, bir şeylerin test gittiğine dair ilk işaretin sirenlerin çalmasıyla yaşandığını belirtti.

Roketlerin gelişine işaret eden sirenlerin ardından roketlerin geldiği görüldü; ardından da silah sesleri duyuldu.