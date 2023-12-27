Avustralya'yı vuran fırtınada can kaybı 9'a yükseldi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler, Victoria ve Queensland eyaletlerini 25 Aralık'ta vuran şiddetli fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor.

Fırtına sebebiyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. 90 binden fazla evin elektriğinin kesildiği bildirildi.

Queensland polisinden yapılan açıklamada, fırtına esnasında Moreton Körfezi'ndeki Green Island yakınlarında 11 kişinin bulunduğu bir yatın alabora olması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Eyaletin merkezi Brisbane kentinin kuzeyindeki Gympie kasabası yakınlarında ise yağmur suyu kanalına sürüklenen 2 kadının cesedinin bulunduğu ifade edildi. Brisbane'in güneyinde ise bir yağmur suyu kanalında kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğunun cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Victoria eyaletinde bir kamp alanında sel sularının çekilmesinden sonra 1 kadının ölü bulunduğu belirtildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, şiddetli fırtınanın bugün etkisini azaltmasının, yağışın ise devam etmesinin beklendiği konusunda uyarı yapıldı.

DÜN 2 CAN KAYBI AÇIKLANMIŞTI

Diğer yandan şiddetli fırtınada ağaç devrilmesi sonucu dün Queensland'de 59 yaşındaki bir kadının, Victoria eyaletinde ise bir adamın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Meteoroloji servisi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceği yönünde uyarıda bulundu.