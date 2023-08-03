Avusturalya, çalınan 3 heykelciği Kamboçya’ya iade edecek

Avusturalya, 9. ve 10’uncu yüzyıldan kalma 3 adet bronz heykelciği Kamboçya’ya iade edecek.

KAYNAK: İHA
Avusturalya, çalınan 3 heykelciği Kamboçya’ya iade edecek

Avusturalya Ulusal Galerisi’nin (NGA), tarihi eser kaçakçısı İngiliz Douglas Latchford’dan 2011 yılında 1,5 milyon dolara satın aldığı ve daha sonra çalındığı anlaşılan 9. ve 10’uncu yüzyıldan kalma 3 adet bronz heykelciğin Kamboçya’ya iade edileceği açıkladı.

Eserlerin Kamboçya’dan çalındığının iki ülke tarafından heykelciklerin kökenine ilişkin on yıllardır yürütülen titiz soruşturma neticesinde belirlendiği kaydedildi. Uluslararası eser kaçakçıları tarafından kaçırılan heykelciklerin Latchford’a ulaşmadan önce Kamboçya’nın doğusundaki Tboung Khmum’da bir alanda gömülü ve heykelciklerin Vietnam ve Kamboçya’nın bir kısmında varlığını sürdüren Champa Krallığı’na ait olduğu belirlendiği aktarıldı.

NGA açıklamasında, 2020 yılında ölen Latchford’ın 2016 yılından itibaren yasadışı antika ticareti yaptığı, 2019 yılında da Kamboçya’ya ait eserlerin kaçakçılığını yapmakla suçlandığı aktarıldı.
Kamboçya hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, alınan kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edilerek, kararın “Geçmişteki adaletsizliklerin düzeltilmesine yönelik önemli bir adım” olduğu vurgulandı.

Tarihi eserler Kamboçya’ya iade edilmeden önce 3 yıl daha Canberra’da bulunan Avusturalya Ulusal Galerisi’nde sergilenecek.

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