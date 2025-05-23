Avusturalya'da sel felaketi: Üç can kaybı, bir kayıp!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan sel felaketi, 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinden yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

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NSW Eyalet Başbakanı Chris Minns, bölgede etkili olan fırtınanın da kuzey kıyılar ile Hunter bölgesinin bazı noktalarında hasara sebep olduğunu söyledi.

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Minns, bölgedeki nehir ve göllerdeki su seviyelerinin 1920'li yıllardan bu yana görülmemiş derecede yükseldiğini kaydederek, "Pek çok insan, yaşadıkları yerde bu seviyede bir su baskını ya da sele şahit olmamıştı" dedi.

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