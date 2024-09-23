Avusturya derbisinde tansiyon yükseldi. Tribünler sahaya indi

Pazar gecesi oynanan Viyana derbisi, Rapid Wien'in ezeli rakibi Austria Wien’i 2-1 mağlup etmesi sonrası olaylar yaşandı.

Franz Horr Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Rapid’e galibiyeti getiren goller Dion Beljo ve Matthias Seidl'den geldi. Austria Wien ise Andreas Gruber'in ilk yarıda kaydettiği golle karşılık verdi.

Ancak maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde tansiyon yükseldi. İki takım taraftarları, güvenlik bariyerlerini aşarak sahaya girdi ve kısa süre içinde kavga etmeye başladı.

Bazı taraftarların havai fişeklerle birbirine saldırdığı anlar, maçın ardından internette hızla yayılan görüntülerle büyük yankı uyandırdı. Rapid taraftarlarının, Austria Wien’in deplasman tribününe işaret fişekleri fırlattığı görüntüler de olayın vahametini gözler önüne serdi.

DEPLASMAN TARAFTARI SAHAYA İNDİ

Sahadaki kargaşa, yüzlerce taraftarın sahaya akın etmesiyle daha da büyüdü. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlanırken, polis ekipleri saldırganları gözaltına almak için müdahale etti. Kronen Zeitung’un haberine göre, yaşanan olaylarda altı polis memuru dahil dokuz kişi yaralandı.

"BU GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

Rapid Vienna teknik direktörü Robert Klauss, olayların ardından yaşadıklarına inanmakta zorlandığını belirtti. "Şoktayım. Bu tür görüntüler kabul edilemez." diyen Klauss, acilen bir şeyler yapılması gerektiğini vurguladı ve "Biz teknik ekip olarak, sağlıkçılardan önce sahaya ulaştık." ifadelerini kullandı.