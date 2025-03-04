Avusturya Futbol Federasyonu sahadan çekilen takım hakkında kararını açıkladı

Avusturya'nın 2. Ligi'nde mücade eden FC Liefering ile SW Bregenz arasında oynanan maçta patlak veren hadise hakkındaki karar açıklandı. 3 Mart 2025 tarihinde alınan karara göre, FC Liefering takımının maçtan çekilmesi nedeniyle, Bregenz takımının galibiyeti 3-0 olarak tescillenecek. Bu karar, Avusturya Futbol Federasyonu tarafından verildi.

Cezaya sebebiyet veren olay, maçın 90. dakikasında, Bregenz takımının 2-0’lık üstünlüğüyle sonlanmak üzereyken meydana geldi. Maçın, bir taraftarın rakip takımın oyuncusuna yönelik ırkçı bir söylemde bulunmasının ardından takımın maçı yarıda bırakması hem futbol camiasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Maçın sonlanmasından sonra, Avusturya Futbol Ligi Senat I, FC Liefering'in maçtan çekilmesini "uygunsuz bir davranış" olarak değerlendirerek, 3-0'lık skorla Bregenz takımını galip saydı. FC Liefering, aldığı kararı kabul ettiğini belirtti.

Kulüp, yaşanan olayların futbola ve spor camiasına yakışmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, sahadaki tüm futbolcuların birbirine ve maçı izlemeye gelenlere saygı göstermesi gerektiği ifade edildi. Bununla birlikte, kulüp, ırkçılıkla mücadeleye destek vermek amacıyla bu tür olayların üzerine daha fazla eğilme kararı aldığını duyurdu.

IRKÇILIKLA MÜCADELE VE FUTBOLUN DURUŞU

FC Liefering'in yaşanan olayın ardından, kulüp yetkilileri, Avusturya futbolunda ırkçılıkla mücadele konusunda daha güçlü bir duruş sergilemeye kararlı olduklarını belirttiler. Bu tür olayların yalnızca futbolu değil, tüm spor camiasını etkileyebileceğine dikkat çektiler. Birçok futbolsever, kulübün gösterdiği tepkiden ve ırkçılığa karşı aldığı kararlı tutumdan dolayı desteklerini sundu.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için hem kulüplerin hem de federasyonların daha fazla önlem alması gerektiği yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda.