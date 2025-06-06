Avusturya ticaret dengesi açığa döndü

Avusturya Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, mart ayında ithalat yüzde 7,6 artarak 17,5 milyar euroya yükseldi. Bu artışta kimyasal ürünler sektörü öncü rol oynadı. Kimyasal ürün ithalatı yüzde 12,6 artış gösterirken, enerji ve yakıt sektöründeki yüzde 6,6’lık düşüş bu artışı engelleyemedi. İthalatta hem Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik alımlar yüzde 3,8, hem de AB dışı ülkelere yapılan alımlar yüzde 15,7 arttı.

Öte yandan ihracatta yüzde 0,3’lük azalma yaşandı ve ihracat 16,6 milyar euroya geriledi. Bu düşüşte kimyasal ürünlerin ihracatındaki yüzde 13,1’lik gerileme belirleyici oldu. Özellikle tıbbi ve ilaç ürünleri sektörü ihracatında önemli düşüşler kaydedildi. Ayrıca makine ve taşıt ihracatında yüzde 2,2 oranında azalma yaşandı. AB dışı ülkelere yapılan ihracat yüzde 8,6 düşerken, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,9 arttı.

Avusturya’nın mart ayı dış ticaret dengesinde yaşanan bu değişimler, küresel ekonomik dalgalanmalar ve sektör bazlı talep farklılıklarıyla ilişkilendiriliyor. Ekonomi uzmanları, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın ve küresel tedarik zinciri sorunlarının ithalat ve ihracat rakamları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Son dönemde Avrupa ekonomilerindeki toparlanma süreci Avusturya’nın ihracatında AB ülkelerine yönelik artışı desteklerken, diğer bölgelerde talep daralması gözlemlendi. Bu durum, Avusturya ekonomisinin dışa bağımlılığı ve sektör çeşitliliği hakkında önemli ipuçları veriyor.