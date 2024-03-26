Avusturya Türkiye. Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu. Montella'dan Arda Güler sürprizi

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Avusturya Türkiye. Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu. Montella'dan Arda Güler sürprizi
A Milli Takımımız bu akşam deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'i belirledi.

A Milli Takımımız, EURO 2024'e hazırlık kapsamında bu akyam Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Viyana’dakin Ernst Happel Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 22.45. Karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak ekrana getirecek. Maçın hakemi İtalya'dan Daniele Chiffi.

A Milli Takım Avusturya ile bugüne kadar oynadığı 16 maçta 7 galibiyet aldı. 8 kez Avusturya kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avusturya'da sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Montella, dünkü basın toplantısında Macaristan maçına göre daha değişik bir kadroyla sahaya çıkacaklarını açıklamıştı.

İtalyan teknik adamın muhtemel 11'i şu şekilde:

Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Cenk, Salih, Hakan, Barış Alper, Abdülkadir, Arda Güler, Yusuf.

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