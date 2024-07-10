Avusturya'da Beşiktaş depremi

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına İstanbul’da başladıktan sonra Slovenya’nın Maribor kentinde yapacağı ikinci etap kamp için Avusturya’ya ulaştı.

Graz Havalimanı’nda siyah-beyazlı taraftarların çoşkulu bir şekilde karşıladığı Beşiktaş kafilesinde, futbolcuların yanı sıra asbaşkan Mete Vardar, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba’nın da yer aldı.

Havalimanı çıkışında taraftarlarla fotoğraf çektiren siyah-beyazlı futbolcular, Slovenya’nın Maribor şehrine kara yoluyla geçiş yaptılar.

Beşiktaş’ın asbaşkanı Mete Vardar, 32 kişilik kamp kadrosunu oluşturduklarını belirtti. Vardar, Graz Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın sezona daha hazır bir şekilde girmesini istediklerini ifade ederek, “29 kişi geldik, Muçi de gelip katılacak ve 30 kişi olacağız. Daha sonra Semih ve Mert de eklenince 32 kişilik kamp kadrosu oluşturduk. Bu sene daha hazır, sezona iyi giren bir Beşiktaş istiyoruz. İlk 10 günlük süreç İstanbul’da iyi geçti.” dedi.

Beşiktaş’ın sezona çok iyi hazırlandığını vurgulayan Vardar, “3 Ağustos’ta Süper Kupa maçı var. Daha sonra da 7-8-9 Ağustos’ta lig başlayacak. O zamana kadar çok hazır bir Beşiktaş olacağını ben gözlemliyorum. Başkanımız ve ikinci başkanımız Hüseyin Bey önderliğinde önemli çalışmalar yapılıyor. Transferle ilgili çalışmalar yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

Vardar, Süper Kupa’nın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına federasyon yetkililerinin olumlu baktığını belirterek, “Maç yüzde 80 Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.” dedi.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı. A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy ise kampa 15 Temmuz’da dahil olacak.

Beşiktaş’ın Slovenya kampının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç.”