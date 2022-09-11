Avusturya, giyimi yüzünden kadını taciz eden Türk YouTuber'ı deport etti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray adlı Türk Youtuber yaptığı bir sokak röportajında bir kadını giyiminden dolayı taciz etmişti.

Türk YouTuber Mesut Can Eray, Avusturya’da bir cadde üzerinde yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve gülümseyerek yanıt verdiği görülmüştü.

AVUSTURYA’DAN DEPORT EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Viyana polisi yapılan yorumlardan sonra harekete geçti ve videoyu paylaşan bir hesaba yanıt verdi. Konuyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi" açıklamasında bulunuldu.

Mesut Can Eray, aşağılayıcı ve cinsiyetçi ifadeler kullanması sonrası Avusturya’dan deport edildi. Youtube hesabından açıklamalarda bulunan Eray, "Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu hepsini aldılar. Artık Türkiye'deyim. Kısmetmiş. Artık burada yuvarlanıp gideceğiz. Biz mizahçıyız" dedi.

ÖZÜR DİLEMEYECEK

Son olarak ise Eray yaptığı hareketten dolayı özür dilemeyeceğini söyledi.

Ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eray, "Dişiliğini kullanarak bir yerlere gelmiş insanlar; beni linçlemeyi hak edecek düzeye gelmeniz için daha çok ekmek yemeniz lazım" açıklamalarında bulundu.