11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avusturya, giyimi yüzünden kadını taciz eden Türk YouTuber'ı deport etti

Avusturya, giyimi yüzünden kadını taciz eden Türk YouTuber'ı deport etti

Avusturya'da çektiği bir videoda; Koreli olduğu düşünülen bir kadını, giydiği kıyafet sebebiyle taciz eden Türk YouTuber Mesut Can Eray yaşamış olduğu Avusturya'dan deport edildi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:52
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:59
Takip Et

Avusturya'da giydiği kıyafet nedeniyle bir kadını taciz eden Türk YouTuber Mesut Can Eray Avusturya'dan deport edildi

Avusturya, giyimi yüzünden kadını taciz eden Türk YouTuber'ı deport etti
+
Aa
-

Avusturya'nın başkenti Viyana'da YouTube videoları çeken Mesut Can Eray adlı Türk Youtuber yaptığı bir sokak röportajında bir kadını giyiminden dolayı taciz etmişti.

Türk YouTuber Mesut Can Eray, Avusturya’da bir cadde üzerinde yoldan çevirdiği bir kadına "Önünü dön, yakına gel bakayım" dedikten sonra, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Kadının Türkçe bilmediği için hakaretleri anlamadığı ve gülümseyerek yanıt verdiği görülmüştü.

AVUSTURYA’DAN DEPORT EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Viyana polisi yapılan yorumlardan sonra harekete geçti ve videoyu paylaşan bir hesaba yanıt verdi. Konuyla ilgili değerlendirme yapıldı.

Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi" açıklamasında bulunuldu.

Mesut Can Eray, aşağılayıcı ve cinsiyetçi ifadeler kullanması sonrası Avusturya’dan deport edildi. Youtube hesabından açıklamalarda bulunan Eray, "Türkiye'ye geldim çünkü deport edildim. Pasaportumu hepsini aldılar. Artık Türkiye'deyim. Kısmetmiş. Artık burada yuvarlanıp gideceğiz. Biz mizahçıyız" dedi.

ÖZÜR DİLEMEYECEK

Son olarak ise Eray yaptığı hareketten dolayı özür dilemeyeceğini söyledi.

Ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eray, "Dişiliğini kullanarak bir yerlere gelmiş insanlar; beni linçlemeyi hak edecek düzeye gelmeniz için daha çok ekmek yemeniz lazım" açıklamalarında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Avrupali
11.09.2022 11:17
Sen git kendi ailene bak sen kimsin ki Başkasına karışıyorsun .  
 
Abbas
11.09.2022 11:03
Ne oldu, tırıs tırıs, kendini dokunulmaz mı sandın ???  
 
insan
11.09.2022 11:02
o değil kız da sevimli bir şey turist mi acaba  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
3
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
4
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
5
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
6
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿Batman'da otomobil uçuruma yuvarlandı
﻿Batman'da otomobil uçuruma yuvarlandı
﻿Batman'da otomobil uçuruma yuvarlandı
﻿Icardi'nin eşi Nara’yı İstanbul'a gelmesi için nasıl ikna ettiği ortaya çıktı
﻿Icardi'nin eşi Nara’yı İstanbul'a gelmesi için nasıl ikna ettiği ortaya çıktı
﻿Icardi'nin eşi Nara’yı İstanbul'a gelmesi için nasıl ikna ettiği ortaya çıktı
﻿Bingöl’de 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Bingöl’de 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Bingöl’de 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
﻿Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
﻿Ankara-Kayseri demir yolu yeniden ulaşıma açıldı
﻿Eskişehir’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Eskişehir’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Eskişehir’de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi
﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi
﻿Aydın Germencik’te icradan satılık tarım arazisi
﻿İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina
﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina
﻿Denizli Pamukkale’de icradan satılık bina
﻿Tarihte bugün 11 Eylül
﻿Tarihte bugün 11 Eylül
﻿Tarihte bugün 11 Eylül
﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak
﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak
﻿Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm 17 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.