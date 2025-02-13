Avusturya’da hükümet krizi: Yeni Koalisyon arayışları başladı

Avusturya’da hükümet kurma süreci yeniden çıkmaza girdi. Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) arasında yürütülen koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, çarşamba günü Hofburg Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e hükümet kurma görevini iade etti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Van der Bellen, partilerin liderleriyle yeni görüşmeler başlattı.

Bugün başlayan müzakereler kapsamında ilk olarak saat 11.00’de NEOS Partisi lideri Beate Meinl-Reisinger ile görüşme gerçekleştirildi. Ardından saat 12.15’te Yeşiller Partisi Sözcüsü Werner Kogler, saat 14.30’da ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker ve son olarak saat 16.15’te Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) lideri Andreas Babler, Van der Bellen ile bir araya gelecek.

ÖVP lideri Christian Stocker, çarşamba akşamı ORF’de yayınlanan "ZiB 2" programında yaptığı açıklamada, “Bize müzakere ortağı olarak gösterilen herkesle görüşmeye açığız” dedi. Ancak azınlık hükümetine sıcak bakmadığını belirterek, “Parlamentodaki çoğunluklar göz önüne alındığında SPÖ’nün desteği gerekli olacaktır” ifadesini kullandı.

FPÖ ise hükümet kurma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından erken seçim çağrısını yineledi. Parti yetkilileri, halkın yeni bir seçimle sürece doğrudan müdahale etmesi gerektiğini savunuyor. Ancak diğer partilerin erken seçime nasıl yaklaştığı ve Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in nasıl bir yol haritası çizeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.