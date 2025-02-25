Avusturya'da üçlü koalisyon dönemi başlıyor

Avusturya'da Eylül 2024'te yapılan genel seçimlerin ardından yaklaşık beş aydır süren hükümet kurma çalışmaları nihayet sonuçlandı. Ülkenin merkez sağ partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Neos partisi, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ni (FPÖ) hükümet dışında bırakarak üçlü bir koalisyon oluşturma konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Avusturya'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre hükümetsiz kalma dönemini sona erdirecek.

ÖVP lideri Christian Stocker, SPÖ Genel Başkanı Andreas Babler ve Neos'un başkanı Beate Meinl-Reisinger, yaptıkları ortak açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu siyasi tıkanıklığı aşmak ve istikrarı sağlamak amacıyla birlikte çalışmaya karar verdiklerini belirttiler. Stocker, "Avusturya'nın karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için ortak bir vizyon ve kararlılıkla hareket edeceğiz" dedi.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİN ZORLU SÜRECİ

Eylül 2024'teki seçimlerde FPÖ, oyların %29'unu alarak birinci parti olmuş, ancak tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamamıştı. İlk etapta ÖVP, SPÖ ve Neos arasında koalisyon görüşmeleri başlamış, ancak bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, FPÖ lideri Herbert Kickl'e hükümeti kurma görevi vermiş, ancak FPÖ'nün diğer partilerle uzlaşamaması nedeniyle bu girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Son olarak, ÖVP, SPÖ ve Neos yeniden masaya oturarak koalisyon konusunda anlaşmaya vardı.

BAKANLIKLARIN PAYLAŞIMI VE ÖNCELİKLİ KONULAR

Koalisyon anlaşmasına göre, ÖVP ve SPÖ altışar bakanlık ve birer devlet sekreteri, Neos ise iki bakanlık ve bir devlet sekreteri pozisyonu alacak. Christian Stocker'ın başbakanlık görevini üstleneceği yeni hükümette, ÖVP'den Gerhard Karner İçişleri Bakanı, Klaudia Tanner Savunma Bakanı olarak görevlerine devam edecek. SPÖ'den ise Helene Schuberth'ün Maliye Bakanı, Andreas Babler'ın Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı olması bekleniyor. Neos lideri Beate Meinl-Reisinger'in Dışişleri Bakanı olarak kabinede yer alacağı belirtiliyor.

Yeni hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında bütçe disiplini, sosyal reformlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi yer alıyor. Özellikle bütçe konusunda, AB'nin bütçe açığı prosedürüne maruz kalmamak için bankalar ve enerji şirketlerine ek vergiler getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, emeklilik sistemi reformu ve iklim politikaları da koalisyonun öncelikleri arasında bulunuyor.

ÜYELERİN ONAYI BEKLENİYOR

Koalisyon anlaşmasının yürürlüğe girmesi için Neos partisinin yaklaşık 3.000 üyesinin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Oylamanın önümüzdeki Pazar günü yapılması planlanıyor. Meinl-Reisinger, üyelerden destek isterken, parti içinde bazı eleştiriler de dile getiriliyor. Neos-Tirol lideri Dominik Oberhofer, reform eksikliğinden dolayı anlaşmaya karşı oy kullanacağını açıkladı.

YENİ HÜKÜMETİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Eğer Neos üyeleri koalisyon anlaşmasını onaylarsa, Cumhurbaşkanı Van der Bellen'in yeni hükümeti 3 Mart'ta resmen ataması bekleniyor. Bu tarih, Avusturya'nın siyasi istikrarını yeniden kazanması ve hükümetin icraatlarına başlaması için önemli bir dönüm noktası olacak.

Üçlü koalisyon hükümeti, Avusturya'nın siyasi tarihinde nadir görülen bir iş birliğini temsil ediyor. ÖVP, SPÖ ve Neos'un farklı ideolojik yaklaşımlarına rağmen, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorlukları aşmak için ortak bir zeminde buluşmaları, Avusturya'nın geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.